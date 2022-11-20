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Подстолье Sona

Артикул: CH-050-967
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота720 мм
  • Вес27,4 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Объём упаковки0.31 м3

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