Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина300 мм
- Высота720 мм
- Вес27,4 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки760 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Объём упаковки0.31 м3
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