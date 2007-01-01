Характеристики товара
Описание
Подстолье стальное. Труба и основание-черное порошковое покрытие.
Рекоменд. макс. размер столешницы - 80*80, Д80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Высота: 72 см
Диаметр: 50 см
Вес нетто: 10,35 кг
Вес брутто: 10,85 кг
Объем: 0,049 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота730 мм
- Вес10 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет