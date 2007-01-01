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Настоящее фото товара Подстолье стальное 1052, черное, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье стальное 1052, черное
59 оценок
8 19011
9 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подстолье стальное 1052, черное - фото 1Подстолье стальное 1052, черное - фото 2Подстолье стальное 1052, черное - фото 3Подстолье стальное 1052, черное - фото 4Подстолье стальное 1052, черное - фото 5Подстолье стальное 1052, черное - фото 6Подстолье стальное 1052, черное - фото 7Подстолье стальное 1052, черное - фото 8Подстолье стальное 1052, черное - фото 9Подстолье стальное 1052, черное - фото 10
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье стальное 1052, черное производства ChiedoCover
Распродажа

Подстолье стальное 1052, черное

Артикул: CH-013-390
59 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота730 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье стальное. Труба и основание-черное порошковое покрытие.
Рекоменд. макс. размер столешницы - 80*80, Д80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Высота: 72 см
Диаметр: 50 см
Вес нетто: 10,35 кг
Вес брутто: 10,85 кг
Объем: 0,049 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота730 мм
  • Вес10 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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