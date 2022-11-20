Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота725 мм
- Ширина490 мм
- Длина490 мм
- Вес17 кг
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Подстолье металлическое Квадро мини
Подстолье Лофт слим №13
Подстолье Лофт №11
Подстолье Лофт №4
Подстолье металлическое 1010EM
Подстолье Лофт 4
Подстолье Троя
Подстолье Парсон
Подстолье Лофт 7
Подстолье Лофт 6
Подстолье Лофт 3
Подстолье X
Подстолье Лофт А2
Подстолье Лофт 13
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье Круз 60 М
Подстолье Классик 80 М
Опора для стола П-образная, Темная
Подстолье 1061EM
Подстолье Бари К, барное
Светильник подвесной KH01128
Светильник подвесной KH01101
Светильник подвесной KH01155
Светильник подвесной KH01159
Светильник подвесной KH01158