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Подстолье металлическое Классика NEW

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Подстолье металлическое Квадро Дуо мини

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота725 мм
  • Ширина490 мм
  • Длина490 мм
  • Вес17 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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