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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 3005, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 3005
70 оценок
7 790
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Подстолье ЕР 3005 - фото 1Подстолье ЕР 3005 - фото 2
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье ЕР 3005 производства ChiedoCover

Подстолье ЕР 3005

Артикул: CH-016-778
70 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес18.4 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материалчугун
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 3005 часто встречается под названием Либерти и бывает с разным дизайном нижнего "блина".

Представленный вариант имеет абсолютно гладкое основание. На наш взгляд, это подстолье является самым стильным за счет изящных и плавных форм.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес18.4 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материалчугун
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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