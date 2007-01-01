Характеристики товара
Описание
Подстолье 3005 часто встречается под названием Либерти и бывает с разным дизайном нижнего "блина".
Представленный вариант имеет абсолютно гладкое основание. На наш взгляд, это подстолье является самым стильным за счет изящных и плавных форм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес18.4 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Материалчугун
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет