Подстолье из нержавеющей стали 1074

7 оценок

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Подстолье из нержавеющей стали 1074

4.4
5 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Размер верхнего крепления: 25х25 см, трубы D7.6 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70
Основание: 1 шт./кор. 47х47х3 (0,0006); труба: 10 шт./кор. 72х46х18 (0,053), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес13 кг
  • Материал подстольясталь

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