Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Размер верхнего крепления: 25х25 см, трубы D7.6 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70
Основание: 1 шт./кор. 47х47х3 (0,0006); труба: 10 шт./кор. 72х46х18 (0,053), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)
Стул-кресло Венское Классик, без подушки
Столешница слэб №2
Столешница слэб №13
Кровать Модерн
Стол обеденный Корбах
Сундук Enchholtz Ny-Nice
Стол С-25 Н
Стол С-23
Стул Eames SD, серый
Стул Eames SD, белый
Подстолье из нержавеющей стали 1274
Подстолье хромированное 1290
Подстолье хромированное 1289
Подстолье хромированное 1288
Подстолье металлическое барное Классика
Подстолье барное металлическое 1255
Подстолье барное чугунное 1249
Подстолье барное чугунное 1248
Подстолье барное чугунное 1273
Подстолье барное из нержавеющей стали 1264