Характеристики товара
Описание
Кол-во в упак: 1 шт
Вес упаковки: 8,9 кг
Объем упаковки:0,015 м3
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота710 мм
- Максимальная нагрузка60 кг
- Материалсталь
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Кол-во в упак: 1 шт
Вес упаковки: 8,9 кг
Объем упаковки:0,015 м3
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