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Подстолье обеденное Isabella

Артикул: CH-052-779
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кол-во в упак: 1 шт

Вес упаковки: 8,9 кг

Объем упаковки:0,015 м3

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота710 мм
  • Максимальная нагрузка60 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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