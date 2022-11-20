Подстолье хромированное 1261

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подстолье хромированное 1261

4.9
5 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подстолье хромированное 1271ЕМ
Подстолье хромированное 1271ЕМ
Следующий Подстолье хромированное 1270
Подстолье хромированное 1270

Характеристики товара

Описание

Рекомендуемый максимальный размер столешницы: D800, 800 х 800 мм

Размер крестовины: 460 х 460 мм

Диаметр трубы: 76 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес14 кг
  • Материал подстольясталь

С этим товаром покупают

Диван угловой АккордеонНастоящее фото товара Диван угловой Аккордеон, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
14

Диван угловой Аккордеон

Настоящее фото товара Вилка столовая Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
30
Оптовая цена
13

Вилка столовая Оптима

Кровать Лофт Taiga DarkНастоящее фото товара Кровать Лофт Taiga Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от62 990
7

Кровать Лофт Taiga Dark

Настоящее фото товара Столешница слэб №34, произведённого компанией ChiedoCover
от69 600
Оптовая цена
9

Столешница слэб №34

Настоящее фото товара Стеновая панель Викинг, полисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
9

Стеновая панель Викинг, полисандр

Настоящее фото товара Диван California Triple Set, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
5

Диван California Triple Set

Настоящее фото товара Люстра Ontario 15, произведённого компанией ChiedoCover
от72 590
Оптовая цена
8

Люстра Ontario 15

Настоящее фото товара Стол С-28, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
15

Стол С-28

Стул Eames SD, желтыйНастоящее фото товара Стул Eames SD, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
14

Стул Eames SD, желтый

Стул Eames SD, зеленыйНастоящее фото товара Стул Eames SD, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
10

Стул Eames SD, зеленый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1074, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
7

Подстолье из нержавеющей стали 1074

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1203, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена
12

Подстолье из нержавеющей стали 1203

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1274, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
5

Подстолье из нержавеющей стали 1274

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1290, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
8

Подстолье хромированное 1290

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1289, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
6

Подстолье хромированное 1289

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1288, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
15

Подстолье хромированное 1288

Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Классика, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
11

Подстолье металлическое барное Классика

Настоящее фото товара Подстолье барное металлическое 1255, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
14

Подстолье барное металлическое 1255

Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1249, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
6

Подстолье барное чугунное 1249

Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1248, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
13

Подстолье барное чугунное 1248