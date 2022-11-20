Рекомендуемый максимальный размер столешницы: D800, 800 х 800 мм
Размер крестовины: 460 х 460 мм
Диаметр трубы: 76 мм
Диван угловой Аккордеон
Вилка столовая Оптима
Кровать Лофт Taiga Dark
Столешница слэб №34
Стеновая панель Викинг, полисандр
Диван California Triple Set
Люстра Ontario 15
Стол С-28
Стул Eames SD, желтый
Стул Eames SD, зеленый
Подстолье из нержавеющей стали 1074
Подстолье из нержавеющей стали 1203
Подстолье из нержавеющей стали 1274
Подстолье хромированное 1290
Подстолье хромированное 1289
Подстолье хромированное 1288
Подстолье металлическое барное Классика
Подстолье барное металлическое 1255
Подстолье барное чугунное 1249
Подстолье барное чугунное 1248