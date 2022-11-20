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Подстолье лофт Charly

Артикул: CH-050-752
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота660 мм
  • Вес10,26 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы750*750 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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