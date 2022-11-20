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Подстолье Лофт-97

Артикул: CH-050-727
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина972 мм
  • Глубина442 мм
  • Высота725 мм
  • Профиль каркаса60х60 мм
  • Вес14,89 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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