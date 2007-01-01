Характеристики товара
Описание
Современный дизайн и визуальная лёгкость
Поверхность легко очищается от загрязнений, устойчива к влаге и бытовой химии.Четыре расходящихся опоры обеспечивают стабильность стола даже при интенсивной эксплуатации. Материал подстолья устойчив к нагрузкам, влаге и механическим повреждениям, что делает его подходящим как для дома, так и для кафе или офиса
Универсальность применения
Совместимо с различными типами столешниц — круглыми, квадратными, прямоугольными. Рекомендуется для столешниц диаметром до 80 см. Простая система крепления позволяет быстро и надёжно установить подстолье самостоятельно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота740 мм
- Материалполипропилен
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет