Подстолье Map, черный
Подстолье Map, черный
6 оценок
1 890
Подстолье Map, черный - фото 1Подстолье Map, черный - фото 2Подстолье Map, черный - фото 3
NEW

Подстолье Map, черный

Артикул: CH-082-912
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота740 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Современный дизайн и визуальная лёгкость
Поверхность легко очищается от загрязнений, устойчива к влаге и бытовой химии.Четыре расходящихся опоры обеспечивают стабильность стола даже при интенсивной эксплуатации. Материал подстолья устойчив к нагрузкам, влаге и механическим повреждениям, что делает его подходящим как для дома, так и для кафе или офиса
Универсальность применения

Совместимо с различными типами столешниц — круглыми, квадратными, прямоугольными. Рекомендуется для столешниц диаметром до 80 см. Простая система крепления позволяет быстро и надёжно установить подстолье самостоятельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота740 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подстолье Map, черный
Подстолье Map, черный
1 890
В корзине

