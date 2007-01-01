Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1200х800
12 оценок
12 890
Товар в корзине. Перейти
Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1200х800 - фото 1Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1200х800 - фото 2

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1200х800

Артикул: CH-087-875
12 оценок
Основные характеристики
  • Толщина25 мм
  • Материалбук, МДФ, шпон
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина25 мм
  • Материалбук, МДФ, шпон
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Столешница HPL, круглая, 40 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, круглая, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Столешница HPL, круглая, 40 мм

37
Фотография товара Столешница HPL, квадратная, 25 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Столешница HPL, квадратная, 25 мм

44
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ

37
Фотография товара Стол Леви от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Леви, произведённого компанией ChiedoCover
от26 590

Стол Леви

39
Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки 120*80

15
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки коричневая 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки коричневая 120*80

7
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки 80*80 светло-коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки 80*80 светло-коричневая

5
В наличии 14 шт.
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800

10
Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница Корд HPL, 25 мм, 700х700

11
Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д800, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д800

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье барное Алан хай от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Алан хай, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Подстолье барное Алан хай

13
Настоящее фото товара Подстолье 1270ЕМ, розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Подстолье 1270ЕМ, розовое золото

12
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 2172ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2172ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Подстолье 2172ЕМ

9
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1010, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1010

60
Настоящее фото товара Подстолье квадро 4560, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Подстолье квадро 4560

50
Хит
Фотография товара Подстолье фуд-корт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье фуд-корт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Подстолье фуд-корт

86
В наличии
Фотография товара Подстолье Арена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Арена, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Подстолье Арена

8
Фотография товара Подстолье обеденное Горгио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Горгио, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Подстолье обеденное Горгио

5
В наличии 46 шт.
Фотография товара Подстолье Квадрат Дуо, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Квадрат Дуо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 190

Подстолье Квадрат Дуо, черный

105
Распродажа
Фотография товара Подстолье с электроприводом STAR, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье с электроприводом STAR, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 09010
38 890 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом STAR, белый

15
В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела столешницы hpl

Фотография товара Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм

36
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 700x700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 700x700

41
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ

43
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700

46
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D700, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D700

47
Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки серая 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки серая 120*80

15
В наличии 23 шт.
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, ароза светлая, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, ароза светлая

87
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Столешница Фибер, 34 мм, 1600х800

15
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1200х800

8
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д900, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д900

13

Товар в корзине

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1200х800
Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1200х800
12 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье барное Алан хай от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Алан хай, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Подстолье барное Алан хай

13
Настоящее фото товара Подстолье 1270ЕМ, розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Подстолье 1270ЕМ, розовое золото

12
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 2172ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2172ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Подстолье 2172ЕМ

9
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1010, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1010

60

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности