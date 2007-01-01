Характеристики товара
Описание
Добавьте торжественности и изысканности вашему заведению с нашими стильными бантами для стульев! Этот аксессуар мгновенно преобразит любой стул, сделав его идеальным для свадеб, банкетов, конференций и других особых мероприятий.
Ключевые преимущества:
Эстетика и стиль:
Бант придает стульям завершенный и нарядный вид, создавая атмосферу праздника и уюта. Это идеальное решение для тех, кто стремится к безупречному оформлению зала.
Универсальность:
Банты легко сочетаются с различными стилями оформления и цветовыми схемами, что делает их подходящими для любого мероприятия.
Простота использования:
Бант легко крепится и снимается, что позволяет быстро менять декор в зависимости от мероприятия. Это особенно удобно для заведений с высокой загруженностью.
Долговечность:
Изготовлен из прочного материала, устойчивого к износу и выцветанию, что гарантирует длительный срок службы даже при интенсивном использовании.
Варианты ткани и цветов уточняйте у менеджера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалатлас
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет