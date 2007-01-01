Характеристики товара
Описание
Минимализм, необычная форма и выразительная декоративная деталь — светильник с легкостью становится стильным центром интерьера. Плафон из металлической сетки скрывает внутри белый декоративный цветок — эффектный и запоминающийся элемент, словно заключённый под куполом. Такая подача идеально впишется в интерьер в стиле лофт, современный или эклектичный. Корпус и плафон в цвете розового золота, внутри — контрастный белый декор. Высота регулируется, направление света — вниз. Светильник оснащён ЛЭД-лампой на 4 Вт с нейтральным свечением (4000 К), мощностью 577 лм и охватом до 3 м². Крепится на планку, подходит для натяжных потолков. Включение — от настенного выключателя. Подходит для освещения кухни, прихожей, уютной зоны отдыха в спальне или стильного кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина120 мм
- Глубина120 мм
- Высота1330 мм
- Вес0.4 кг
- Материалметалл, пластик
- Количество ламп1
- Мощность4 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый, розовое золото
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки350 мм
- Вес упаковки0.7 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет