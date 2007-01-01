Характеристики товара
Описание
Лёгкий акцент в стиле лофт. Светильник сочетает в себе черную арматуру и золотистые металлические плафоны с сетчатой структурой. Его форма напоминает вытянутую каплю с плавными изгибами, создающими мягкий и уютный образ. Матовая поверхность добавляет строгости и стильности. Светильник подвешивается на шнуре, длина которого регулируется от 20 до 100 см. Это позволяет адаптировать его под разную высоту потолков и зонировать освещение — например, над обеденным столом или в зоне отдыха. Работает с тремя лампами Е27 мощностью до 60 Вт каждая. Направление света — вниз, что делает модель идеальной для точечной подсветки. Крепится на планку, выключатель — на стене. Подходит для натяжных потолков. Отличный выбор для кухни, кафе, спальни, гостиной или загородного дома. Уместен как в современном интерьере, так и в лофт-пространствах. Создаёт тёплую атмосферу и добавляет характер любому помещению.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Высота1275 мм
- Вес1.6 кг
- Материалметалл
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки295 мм
- Высота упаковки220 мм
- Вес упаковки2.1 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет