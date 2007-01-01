Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в современном стиле. Стеклянные матовые плафоны мягко рассеивают свет для комфортного освещения. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Каркас выполнен из металла в простом и лаконичном стиле, гармонично сочетается со сферичными плафонами. При монтаже высоту светильника можно отрегулировать по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина440 мм
- Высота1200 мм
- Вес2.5 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки305 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет