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Настоящее фото товара Светильник подвесной Фронд Шагги, латунь, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Фронд Шагги, латунь
6 оценок
5 09023
6 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной Фронд Шагги, латунь - фото 1Светильник подвесной Фронд Шагги, латунь - фото 2Светильник подвесной Фронд Шагги, латунь - фото 3Светильник подвесной Фронд Шагги, латунь - фото 4Светильник подвесной Фронд Шагги, латунь - фото 5
Распродажа

Светильник подвесной Фронд Шагги, латунь

Артикул: CH-087-109
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1760 мм
  • Вес1.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Светильник выполнен в элегантном стиле, вдохновленном культовым дизайном Луи Пульсена. Металлический плафон особой формы, напоминающий многослойный конус, создает утонченный и одновременно динамичный образ. Светильник отлично впишется в современный интерьер кухни, гостиной, спальни или кафе. Площадь освещения до 3 кв.м позволяет использовать его как основное или акцентное освещение для зоны отдыха или обеденного стола. Компактные размеры (176×30×30 см) делают этот подвесной светильник универсальным для помещений разной площади. Мощность светильника до 40 Вт. Форма плафона в виде конуса усиливает направленное освещение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1760 мм
  • Вес1.1 кг
  • Материалметалл, пластик
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветлатунь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки135 мм
  • Вес упаковки1.6 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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