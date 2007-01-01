Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник — акцент в современном интерьере. Светильник выполнен полностью из прочного металла и окрашен в матовый чёрный цвет. Его цилиндрические плафоны придают дизайну лаконичность и актуальность, а чёрный цвет корпуса делает модель универсальной для интерьеров в современном стиле или лофт. Светильник рассчитан на четыре лампы — вы можете использовать как лампы накаливания, так и современные ЛЭД-источники света. Каждая лампа мощностью до 50 Вт обеспечивает направленный свет, а в сумме общая мощность достигает 200 Вт, что позволяет качественно осветить площадь до 8 кв.м. Высота светильника регулируется от 20 до 100 см благодаря подвесной системе, что даёт возможность адаптировать его под нужную высоту помещения или стола. Поворотные плафоны позволяют точно направить свет в нужную зону, создавая как рабочее, так и акцентное освещение. Светильник крепится на планку и совместим с натяжными потолками. В комплект входят сам светильник, паспорт изделия, схема установки и упаковка. Светильник станет стильным дополнением интерьера кухни, гостиной, холла, прихожей или загородного дома. Он также прекрасно подойдёт для кафе и гостиниц, добавляя акцентный свет и современный штрих в пространство.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина90 мм
- Глубина1000 мм
- Высота1220 мм
- Вес1.5 кг
- Материалметалл
- Количество ламп4
- Мощность200 Вт
- ЦокольGU10
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки160 мм
- Высота упаковки125 мм
- Вес упаковки2 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет