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Стеллаж 117

Артикул: CH-050-358
15 оценок
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Стеллаж 116
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Стеллаж 116

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота2500 мм
  • Профиль каркаса40х20 мм
  • Материал полокЛДСП, возможно hpl и массив
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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