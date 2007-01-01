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Настоящее фото товара Стеллаж 117, произведённого компанией ChiedoCover
Стеллаж 117
39 оценок
123 890
Товар в корзине. Перейти
Стеллаж 117 - фото 1Стеллаж 117 - фото 2Стеллаж 117 - фото 3Стеллаж 117 - фото 4Стеллаж 117 - фото 5Стеллаж 117 - фото 6Стеллаж 117 - фото 7Стеллаж 117 - фото 8
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Стеллаж 117

Артикул: CH-050-358
39 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2000 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота2500 мм
  • Профиль каркаса40х20 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стеллаж 12 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стеллаж 117 – стильное и функциональное решение для заведений.

Стеллаж 117 предлагает идеальное сочетание стиля и функциональности. Этот модульный стеллаж создан для ресторанов, кафе, баров и отелей, где ценится удобство хранения и современная эстетика.

Современный дизайн с металлическими элементами создает стильный визуальный акцент. Контраст дерева и строгого черного каркаса.

Прочная конструкция с вместительными секциями. Качественные материалы: натуральное дерево и прочный металлический каркас.

Универсальность – подходит для хранения посуды, барного инвентаря или декора. Открытая конструкция обеспечивает легкий доступ и визуальную легкость.

Надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Современная эстетика впишется в любой интерьер.
Стеллаж 117 – это инвестиция в функциональность и стиль вашего пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота2500 мм
  • Профиль каркаса40х20 мм
  • Материал полокЛДСП, возможно hpl и массив
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стеллаж 117 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стеллаж 117 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стеллаж 117 - каркас в цвете БронзаБронза
Стеллаж 117 - каркас в цвете ТитанТитан
Стеллаж 117 - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стеллаж 117 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стеллаж 117 - каркас в цвете СереброСеребро
Стеллаж 117 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стеллаж 117 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стеллаж 117 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стеллаж 117 - каркас в цвете ПиранПиран
Стеллаж 117 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стеллаж 117 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стеллаж 117 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стеллаж 117 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стеллаж 117 - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стеллаж 117 - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стеллаж 117 - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стеллаж 117 - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стеллаж 117 - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стеллаж 117 - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стеллаж 117 - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стеллаж 117 - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стеллаж 117 - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стеллаж 117 - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стеллаж 117 - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стеллаж 117 - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стеллаж 117 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стеллаж 117 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стеллаж 117 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стеллаж 117 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стеллаж 117 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стеллаж 117 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стеллаж 117 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стеллаж 117 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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от 123 890
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