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Настоящее фото товара Стеллаж Лофт А3 малый, произведённого компанией ChiedoCover
Стеллаж Лофт А3 малый
32 оценки
43 090
Товар в корзине. Перейти
Стеллаж Лофт А3 малый - фото 1Стеллаж Лофт А3 малый - фото 2Стеллаж Лофт А3 малый - фото 3Стеллаж Лофт А3 малый - фото 4Стеллаж Лофт А3 малый - фото 5Стеллаж Лофт А3 малый - фото 6
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Реальное изображение товара 2 Стеллаж Лофт А3 малый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стеллаж Лофт А3 малый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стеллаж Лофт А3 малый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стеллаж Лофт А3 малый производства ChiedoCover

Стеллаж Лофт А3 малый

Артикул: CH-015-508
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота2100 мм
  • Материалдерево, металл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стеллаж Лофт А3 – стильное и функциональное решение для заведений.

Стеллаж Лофт А3 предлагает идеальное сочетание стиля и функциональности. Этот модульный стеллаж создан для ресторанов, кафе, баров и отелей, где ценится удобство хранения и современная эстетика.

Современный дизайн с металлическими элементами создает стильный визуальный акцент. Контраст дерева и строгого черного каркаса.
Прочная конструкция с вместительными секциями. Качественные материалы: натуральное дерево и прочный металлический каркас.

Универсальность – подходит для хранения посуды, барного инвентаря или декора. Открытая конструкция обеспечивает легкий доступ и визуальную легкость.

Надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Современная эстетика впишется в любой интерьер.
Стеллаж Лофт А3 – это инвестиция в функциональность и стиль вашего пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота2100 мм
  • Материалдерево, металл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете БронзаБронза
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете ТитанТитан
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете СереброСеребро
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете ПиранПиран
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стеллаж Лофт А3 малый - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стеллаж Лофт А3 малый - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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от 43 090
В корзине

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