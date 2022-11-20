Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина1800 мм
- Глубина300 мм
- Материалмассив 20 мм, массив, сосна, дерево
- Цветчерный
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Парта c углом наклона столешницы К2
Парта с полочкой и углом наклона столешницы К2
Парта с перфорированным экраном К2
Парта с полочкой и перфорированным экраном К2
Парта с полочкой, углом наклона и экраном К2
Стол Denver
Декоративная подушка Ламбре, ромб
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден