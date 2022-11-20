Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина155 мм
- Плотность219 г/м²
- Состав хлопок - 64%, полиэфир - 36%
- Тип тканистоловые
- Страна изготовленияРоссия
Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Стеллаж 22
Лавочка Гиада
Вешалка Грация 1/4 черная
Столешница кап тополя Синай
Банкетка Амарилло
Стул Gobi
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50