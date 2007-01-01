Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Пуф Trevi, серый
Пуф Trevi, серый
5 оценок
29 49030
42 090 ₽
Пуф Trevi, серый - фото 1Пуф Trevi, серый - фото 2
Распродажа

Пуф Trevi, серый

Артикул: CH-083-328
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота410 мм
  • Материал сиденьявелюр
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Trevi — модульный диван с вариативностью конфигураций. Его «ДНК» заключается в игре пропорций и форм, которые ломают стереотипные представления о классическом дизайне диванов. Архитектура выделяется балансом минимализма и неформальности. Пышные секции сиденья «обрамляются» нежными валиками спинки и подлокотников. Их цилиндрическая форма с закругленными элементами передает чувство безопасности, непринужденности, расслабления. Мягкие обволакивающие линии фонтанируют" уютом, теплом, осязаемым комфортом. Что и делает Trevi безупречной точкой притяжения для отдыха, дружелюбного общения.
Усиливают превосходные впечатления специальные слои пенополиуретана Memory Foam: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, мгновенно восстанавливает первоначальный вид.
С одинарными модулями со спинкой и без, угловыми модулями, пуфами можно создать индивидуальную модель дивана: для просторной локации, компактной гостиной, студийной планировки. Модули соединяются между собой с помощью металлических зацепов, расположенных на основании изделий. Что позволяет изменить обстановку за пару минут. Также можно кастомизировать модель, выбрав нужную вам фактуру и цвет обивки. Модульный диван Trevi станет главным героем интерьера, поддержит его актуальность и оригинальность.
На основание установлены черные пластиковые опоры диаметром 50 мм. и высотой 30 мм..
Лицевые чехлы изделий - несъемные.
Модули соединяются между собой с помощью металлических зацепов, расположенных на основании изделий."

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота410 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Пуф Trevi, серый
Пуф Trevi, серый
29 490
42 090 ₽
В корзине

