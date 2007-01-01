Характеристики товара
Описание
Trevi — модульный диван с вариативностью конфигураций. Его «ДНК» заключается в игре пропорций и форм, которые ломают стереотипные представления о классическом дизайне диванов. Архитектура выделяется балансом минимализма и неформальности. Пышные секции сиденья «обрамляются» нежными валиками спинки и подлокотников. Их цилиндрическая форма с закругленными элементами передает чувство безопасности, непринужденности, расслабления. Мягкие обволакивающие линии фонтанируют" уютом, теплом, осязаемым комфортом. Что и делает Trevi безупречной точкой притяжения для отдыха, дружелюбного общения.
Усиливают превосходные впечатления специальные слои пенополиуретана Memory Foam: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, мгновенно восстанавливает первоначальный вид.
С одинарными модулями со спинкой и без, угловыми модулями, пуфами можно создать индивидуальную модель дивана: для просторной локации, компактной гостиной, студийной планировки. Модули соединяются между собой с помощью металлических зацепов, расположенных на основании изделий. Что позволяет изменить обстановку за пару минут. Также можно кастомизировать модель, выбрав нужную вам фактуру и цвет обивки. Модульный диван Trevi станет главным героем интерьера, поддержит его актуальность и оригинальность.
На основание установлены черные пластиковые опоры диаметром 50 мм. и высотой 30 мм..
Лицевые чехлы изделий - несъемные.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина900 мм
- Высота410 мм
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет