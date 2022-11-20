Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина400 мм
- Высота420 мм
- Материалметалл, дерево
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка ПФ-11 бежевая
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Пуф-банкетка Луго
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
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