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Настоящее фото товара Банкетка Флоу, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Флоу, черный
14 оценок
12 690
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Банкетка Флоу, черный - фото 1Банкетка Флоу, черный - фото 2Банкетка Флоу, черный - фото 3

Банкетка Флоу, черный

Артикул: CH-074-290
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина612 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота388 мм
  • Вес14 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Банкетка Stone от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Банкетка Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Простая и удобная металлическая банкетка коллекции Флоу в натуральной цветовой гамме, которую выбрали наши дизайнеры, найдет свое место в любом помещении. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.

Металлический банкетка Флоу изготавливается из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Банкетку Флоу можно использовать в качестве кофейного столика в комплекте с диванной группой, либо в качестве сервировочного столика между глубоким диваном и креслом, как подставку для ног, в качестве подставки для цветов и т.д. В вашем загородном доме или на даче всегда есть необходимость в таком небольшом, но многофункциональном мебельном элементе. Металлическая банкетка Флоу предназначена для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина612 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота388 мм
  • Вес14 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки698 мм
  • Высота упаковки427 мм
  • Глубина упаковки678 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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