Товар в корзине. Перейти
Противень алюминиевый, металлический - фото 1Противень алюминиевый, металлический - фото 2

Противень алюминиевый, металлический

Артикул: CH-058-446
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Противень для пиццы голубая сталь, черный
Фотография товара Противень для пиццы голубая сталь, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Противень для пиццы голубая сталь
Фотография товара Противень для пиццы голубая сталь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина530 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота10 мм
  • Вес0,27 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсеребряный
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сотейник, 3-х слойный, сталь нержавеющая, 2 л, 50 см, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490

Сотейник, 3-х слойный, сталь нержавеющая, 2 л, 50 см, металлический

10
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от580

Доска разделочная, пластик, серая

6
В наличии 44 шт.
Настоящее фото товара Лопатка «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая , произведённого компанией ChiedoCover
от500

Лопатка «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая

12
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы «Лайфстиль», песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 720
Оптовая цена

Тарелка для пиццы «Лайфстиль», песочный

11
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Рустик», произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Рустик»

11
В наличии 320 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 7.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 7.5л

10
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Орсэй», произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Орсэй»

11
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Блюдце треугольное «Ирис», произведённого компанией ChiedoCover
от540
Оптовая цена

Блюдце треугольное «Ирис»

5
В наличии 288 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 49 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 49 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 130

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 49 см, металлическая

8
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Блюдце «Пастораль», произведённого компанией ChiedoCover
от280
Оптовая цена

Блюдце «Пастораль»

15
В наличии

Другие товары из раздела противни, решетки и экраны для пиццы

Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы «Проотель» алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от460

Экран для приготовления пиццы «Проотель» алюминий, металлический

7
В наличии 1296 шт.
Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Экран для приготовления пиццы, алюминий

8
В наличии 500 шт.
Настоящее фото товара Противень перфорированная, алюминий , металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от8 040

Противень перфорированная, алюминий , металлический

15
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Решетка сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 070

Решетка сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Решетка для гриля сталь хромированная металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120

Решетка для гриля сталь хромированная металлическая

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Противень для пиццы голубая сталь , черный, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Противень для пиццы голубая сталь , черный

7
В наличии
Фотография товара Противень алюминиевая, антипригарное покрытие, красный,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Противень алюминиевая, антипригарное покрытие, красный,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Противень алюминиевая, антипригарное покрытие, красный,черный

10
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Решетка для гриля сталь хромированная, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от730

Решетка для гриля сталь хромированная, металлический

6
В наличии
Фотография товара Противень «Гастронорм» алюминиевый, антипригарное покрытие от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Противень «Гастронорм» алюминиевый, антипригарное покрытие, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Противень «Гастронорм» алюминиевый, антипригарное покрытие

14
В наличии
Настоящее фото товара Противень для пиццы сталь голубая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от540

Противень для пиццы сталь голубая, черный

9
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Противень алюминиевый, металлический
Противень алюминиевый, металлический
от 4 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Сотейник, 3-х слойный, сталь нержавеющая, 2 л, 50 см, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490

Сотейник, 3-х слойный, сталь нержавеющая, 2 л, 50 см, металлический

10
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от580

Доска разделочная, пластик, серая

6
В наличии 44 шт.
Настоящее фото товара Лопатка «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая , произведённого компанией ChiedoCover
от500

Лопатка «Проотель», изогнутая, сталь нержавеющая

12
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы «Лайфстиль», песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 720
Оптовая цена

Тарелка для пиццы «Лайфстиль», песочный

11
В наличии 72 шт.