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Тарелка пирожковая «Атлантис» - фото 1

Тарелка пирожковая «Атлантис»

Артикул: CH-063-314
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота18 мм
  • Диаметр160 мм
  • Вес0.210 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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