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Противень для пиццы голубая сталь, черный - фото 1

Противень для пиццы голубая сталь, черный

Артикул: CH-058-440
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - голубая сталь

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,216 кг
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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