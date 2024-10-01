Характеристики товара
Описание
Материал - голубая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота25 мм
- Диаметр200 мм
- Вес0,216 кг
- Цветчерный
- ФормаКруглая
Материал - голубая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Полар» фарфор, белый
Ложка столовая «Трапе»
Нож для стейка «Дива»
Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая 0,7л
Нож кухонный «Кабанэ» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Дуршлаг, двойная сетка, сталь нержавеющая, 78 см
Нож для рыбы «Аляска», сталь нержавеющая
Блюдо «Кунстверк» круглое с бортом
Нож для филе «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 275мм
Настольная подкладка бамбук, светлое дерево, зеленый
Экран для приготовления пиццы «Проотель» алюминий , металлический
Экран для приготовления пиццы«Проотель» алюминий, металлический
Противень алюминий, тефлон, черный
Экран для приготовления пиццы, алюминий
Экран для приготовления пиццы алюминиевый, металлический
Форма для пиццы,пирога голубая сталь, черный
Противень для пиццы голубая сталь
Противень для пиццы голубая сталь , черный
Противень для пиццы голубая сталь ,черный
Противень «Гастронорм» алюминиевый, антипригарное покрытие