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Сотейник, сталь нержавеющая, 30 см, металлическая - фото 1Сотейник, сталь нержавеющая, 30 см, металлическая - фото 2

Сотейник, сталь нержавеющая, 30 см, металлическая

Артикул: CH-059-054
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина570 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота170 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес2.658 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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