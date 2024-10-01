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Штопор «Брукарт» в подарочной коробке сталь нержавеющая, серебристый - фото 1

Штопор «Брукарт» в подарочной коробке сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-712
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина185 мм
  • Ширина115 мм
  • Высота35 мм
  • Вес0,429 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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