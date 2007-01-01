Характеристики товара
Описание
Пуф каркасный Amsterdam. Осмысленность в мелочах, совершенство интерьера – в деталях. Добавьте роскошно-лаконичный пуф Amsterdam в пространство Вашего дома, и он станет тем штрихом, который поможет завершить картину.Изящные ножки создают ощущение, что пуф висит в воздухе, словно плывет к Вам, стараясь скорее поддержать после трудного дня.Изделие наших мастеров легкое – его можно переместить в любую точку пространства, не прилагая усилий. Ножки пуфа с силиконовыми подпятниками, что защитит поверхность пола даже при неосторожном перемещении.Высота ножек и размер основания сконструированы с учетом стандартов эргономики. Деревянный каркас – легкий и прочный. Настил сидения выполнен из нетканого материала, а чехол из брендовых итальянских тканей. Несколько слоев мягких современных наполнителей гарантируют комфорт при эксплуатации. Элегантный шов по периметру не только завершает облик изделия, но и защищает от внутренних деформаций – пуф не изменит первоначальную форму.Пуф Amsterdam – изюминка и незаменимый аксессуар в Вашем доме.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина650 мм
- Высота370 мм
- НаполнительПенополиуретан
- Материалметалл, букле, дерево, массив, пенополиуретан
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбелый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет