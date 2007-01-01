Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Пуф Amsterdam, белый
Пуф Amsterdam, белый - фото 1Пуф Amsterdam, белый - фото 2Пуф Amsterdam, белый - фото 3Пуф Amsterdam, белый - фото 4Пуф Amsterdam, белый - фото 5Пуф Amsterdam, белый - фото 6Пуф Amsterdam, белый - фото 7
Распродажа

Пуф Amsterdam, белый

Артикул: CH-083-137
8 оценок
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пуф каркасный Amsterdam. Осмысленность в мелочах, совершенство интерьера – в деталях. Добавьте роскошно-лаконичный пуф Amsterdam в пространство Вашего дома, и он станет тем штрихом, который поможет завершить картину.Изящные ножки создают ощущение, что пуф висит в воздухе, словно плывет к Вам, стараясь скорее поддержать после трудного дня.Изделие наших мастеров легкое – его можно переместить в любую точку пространства, не прилагая усилий. Ножки пуфа с силиконовыми подпятниками, что защитит поверхность пола даже при неосторожном перемещении.Высота ножек и размер основания сконструированы с учетом стандартов эргономики. Деревянный каркас – легкий и прочный. Настил сидения выполнен из нетканого материала, а чехол из брендовых итальянских тканей. Несколько слоев мягких современных наполнителей гарантируют комфорт при эксплуатации. Элегантный шов по периметру не только завершает облик изделия, но и защищает от внутренних деформаций – пуф не изменит первоначальную форму.Пуф Amsterdam – изюминка и незаменимый аксессуар в Вашем доме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота370 мм
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материалметалл, букле, дерево, массив, пенополиуретан
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбелый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

