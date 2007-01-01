Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Руни XS с ящиком вельвет тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Руни XS с ящиком вельвет тёмно-серый
13 оценок
5 990
Товар в корзине. Перейти
Пуф Руни XS с ящиком вельвет тёмно-серый - фото 1Пуф Руни XS с ящиком вельвет тёмно-серый - фото 2Пуф Руни XS с ящиком вельвет тёмно-серый - фото 3
NEW

Пуф Руни XS с ящиком вельвет тёмно-серый

Артикул: CH-080-823
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина345 мм
  • Глубина345 мм
  • Высота360 мм
  • Вес2.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пуф Руни XS это не просто удобный, но и стильный аксессуар для вашего интерьера. Его мягкое круглое сиденье с вельветовой обивкой выполнено в темно-сером цвете, что делает модель легкой и универсальной. Полностью съемная крышка облегчает уход за изделием и позволяет использовать пуф для хранения различных вещей. Прекрасно подойдет для разных стилей интерьера, от современного до скандинавского, добавляя в атмосферу теплоты и уюта. Обивка из вельвета отличается не только эстетичностью, но и долговечностью, устойчивостью к износу и легкостью в уходе. Прочный каркас из фанеры не утяжеляет изделие и выдерживает нагрузку до 150 кг.Небольшие подпятники в основании пуфа защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение, делая использование максимально безопасным и удобным.Область применения. Идеально подойдет для спальни, прихожей или гостиной, а также для дизайнерских интерьеров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина345 мм
  • Глубина345 мм
  • Высота360 мм
  • Вес2.4 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавельвет

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки360 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Вес упаковки3 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Пуф Бабл, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Бабл, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Пуф Бабл, серый велюр

44
Настоящее фото товара Пуф ЛАУНЖ, 1380x720, произведённого компанией ChiedoCover
35 390
Оптовая цена

Пуф ЛАУНЖ, 1380x720

39
Фотография товара Пуф Drim, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Drim, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Пуф Drim, синий

49
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Феликс квадратный, зеленый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Феликс квадратный, зеленый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99042
6 790 ₽Оптовая цена

Пуф Феликс квадратный, зеленый велюр/ черный каркас

36
В наличии 5 шт.
Фотография товара Пуф Келон, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Келон, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Пуф Келон, бирюзовый

47
Хит
Фотография товара Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка бежевый

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Пуф из искусственного ротанга, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф из искусственного ротанга, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Пуф из искусственного ротанга, коричневый

6
Распродажа
Фотография товара Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 4907
7 990 ₽Оптовая цена

Пуф-столик с ящиком Хюгге XS букле серый

26
В наличии 37 шт.В пути 30 шт.
Фотография товара Пуфик Kit от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Kit, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Пуфик Kit

6
В наличии 11 шт.
New
Фотография товара Пуф с ящиком Store Woody рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Store Woody рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Пуф с ящиком Store Woody рогожка бежевая

12

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Француз, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Француз, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Пуф Француз, коричневый

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Пуф Грейс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, бежевый

11
Настоящее фото товара Пуф Локи, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Локи, серый

8
Фотография товара Пуф Historia 600, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia 600, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Пуф Historia 600, кремовый

12
Фотография товара Пуф Zentis черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Zentis черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Zentis черный

14
Фотография товара Пуф Ligno табурет бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ligno табурет бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Пуф Ligno табурет бирюзовый

7
Фотография товара Пуф Squish, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Squish, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Пуф Squish, голубой

15
Фотография товара Пуф-маятник Lori, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-маятник Lori, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Пуф-маятник Lori, серый, черный

13
В наличии 26 шт.
Фотография товара Пуф Elephant от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Elephant, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Пуф Elephant

15
В наличии 31 шт.
New
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Пуф складной с ящиком Store Pet коричневый

9

Товар в корзине

Пуф Руни XS с ящиком вельвет тёмно-серый
Пуф Руни XS с ящиком вельвет тёмно-серый
5 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности