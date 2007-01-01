Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Amsterdam, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Amsterdam, бежевый, черный
5 оценок
30 99011
34 490 ₽
Пуф Amsterdam, бежевый, черный - фото 1Пуф Amsterdam, бежевый, черный - фото 2Пуф Amsterdam, бежевый, черный - фото 3Пуф Amsterdam, бежевый, черный - фото 4Пуф Amsterdam, бежевый, черный - фото 5Пуф Amsterdam, бежевый, черный - фото 6Пуф Amsterdam, бежевый, черный - фото 7
Распродажа

Пуф Amsterdam, бежевый, черный

Артикул: CH-083-134
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота370 мм
  • Материалметалл, букле, дерево, массив, пенополиуретан
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Пуф каркасный Amsterdam. Осмысленность в мелочах, совершенство интерьера – в деталях. Добавьте роскошно-лаконичный пуф Amsterdam в пространство Вашего дома, и он станет тем штрихом, который поможет завершить картину.Изящные ножки создают ощущение, что пуф висит в воздухе, словно плывет к Вам, стараясь скорее поддержать после трудного дня.Изделие наших мастеров легкое – его можно переместить в любую точку пространства, не прилагая усилий. Ножки пуфа с силиконовыми подпятниками, что защитит поверхность пола даже при неосторожном перемещении.Высота ножек и размер основания сконструированы с учетом стандартов эргономики. Деревянный каркас – легкий и прочный. Настил сидения выполнен из нетканого материала, а чехол из брендовых итальянских тканей. Несколько слоев мягких современных наполнителей гарантируют комфорт при эксплуатации. Элегантный шов по периметру не только завершает облик изделия, но и защищает от внутренних деформаций – пуф не изменит первоначальную форму.Пуф Amsterdam – изюминка и незаменимый аксессуар в Вашем доме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота370 мм
  • Материалметалл, букле, дерево, массив, пенополиуретан
  • Цветбежевый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

