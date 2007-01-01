Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Platos складной с крышкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Platos складной с крышкой, серый
6 оценок
2 190
Пуф Platos складной с крышкой, серый - фото 1Пуф Platos складной с крышкой, серый - фото 2Пуф Platos складной с крышкой, серый - фото 3Пуф Platos складной с крышкой, серый - фото 4Пуф Platos складной с крышкой, серый - фото 5Пуф Platos складной с крышкой, серый - фото 6Пуф Platos складной с крышкой, серый - фото 7Пуф Platos складной с крышкой, серый - фото 8Пуф Platos складной с крышкой, серый - фото 9Пуф Platos складной с крышкой, серый - фото 10

Артикул: CH-079-751
Основные характеристики
  • Длина380 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота380 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Пуф с ящиком для хранения объемом 40 л и обивкой из мебельной ткани велюр – идеальный элемент мебели для прихожей, детской комнаты или спальни. Квадратный мягкий пуфик Плуто разработан по требованиям комфорта, износостойкости и функциональности. Пуф в прихожую удобен: сидя на нем удобно переобуваться, внутри пуфа с ящиком можно хранить обувь и тапочки. Пуфики Плуто легко складываются, экономит пространство, складной пуфик легко перемещать, конструкция собирается за 10 секунд. Крышка пуфа декорирована стяжкой. Если у вас маленькая прихожая, мебель Leset выручит! Пуфы Плуто имеют прочный деревянный каркас, выдерживают до 100 кг. Для обтяжки пуфика для прихожей мы используем обивку ткань велюр, приятна тактильно и устойчива к износу. Пуфик с ящиком для хранения доступен в 5-и цветах. Модель универсальна, отлично впишется в любой интерьер, уместна как пуфик банкетка в спальню. Нужен пуф круглый на опорах мебельных из дерева? Смотрите другие пуфы и банкетки в нашем каталоге.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота380 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материал каркасаМДФ
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки80 мм
  • Вес упаковки3.10 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

