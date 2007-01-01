Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Amsterdam, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Amsterdam, коричневый
9 оценок
30 99011
34 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Пуф Amsterdam, коричневый - фото 1Пуф Amsterdam, коричневый - фото 2Пуф Amsterdam, коричневый - фото 3Пуф Amsterdam, коричневый - фото 4Пуф Amsterdam, коричневый - фото 5Пуф Amsterdam, коричневый - фото 6Пуф Amsterdam, коричневый - фото 7
Распродажа

Пуф Amsterdam, коричневый

Артикул: CH-083-151
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота370 мм
  • Материалметалл, букле, дерево, массив, пенополиуретан
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пуф каркасный Amsterdam. Осмысленность в мелочах, совершенство интерьера – в деталях. Добавьте роскошно-лаконичный пуф Amsterdam в пространство Вашего дома, и он станет тем штрихом, который поможет завершить картину.Изящные ножки создают ощущение, что пуф висит в воздухе, словно плывет к Вам, стараясь скорее поддержать после трудного дня.Изделие наших мастеров легкое – его можно переместить в любую точку пространства, не прилагая усилий. Ножки пуфа с силиконовыми подпятниками, что защитит поверхность пола даже при неосторожном перемещении.Высота ножек и размер основания сконструированы с учетом стандартов эргономики. Деревянный каркас – легкий и прочный. Настил сидения выполнен из нетканого материала, а чехол из брендовых итальянских тканей. Несколько слоев мягких современных наполнителей гарантируют комфорт при эксплуатации. Элегантный шов по периметру не только завершает облик изделия, но и защищает от внутренних деформаций – пуф не изменит первоначальную форму.Пуф Amsterdam – изюминка и незаменимый аксессуар в Вашем доме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота370 мм
  • Материалметалл, букле, дерево, массив, пенополиуретан
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветкоричневый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Пуф Кубо, круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кубо, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Пуф Кубо, круглый

43
Фотография товара Пуф Marow, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Marow, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Пуф Marow, голубой

41
Фотография товара Пуфик Вельхео, сосна, вельвет красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Вельхео, сосна, вельвет красный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пуфик Вельхео, сосна, вельвет красный

32
Фотография товара Пуф Шарлотта с ящиком, серебро, велюр, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Шарлотта с ящиком, серебро, велюр, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Пуф Шарлотта с ящиком, серебро, велюр, серебристый

26
Настоящее фото товара Пуф Грейс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, серый

11
Настоящее фото товара Пуф Astra 3, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Пуф Astra 3

7
Фотография товара Толедо пуф плетеный, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Толедо пуф плетеный, графит, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена

Толедо пуф плетеный, графит

12
Фотография товара Пуф Флекса, букле, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Флекса, букле, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Пуф Флекса, букле, серо-бежевый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Пуф Kreos, микровельвет, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Kreos, микровельвет, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Kreos, микровельвет, фиолетовый

13
New
Фотография товара Пуф Surge, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Surge, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
57 790

Пуф Surge, кремовый

11

Другие товары из раздела пуфы

Настоящее фото товара Пуф Грейс, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, бирюзовый

13
Настоящее фото товара Пуф Muse со стежкой, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Пуф Muse со стежкой

8
Настоящее фото товара Пуф Astra 8, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Пуф Astra 8

8
Фотография товара Пуф Puffo, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Puffo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Puffo, голубой

11
Фотография товара Пуф Platos складной с крышкой, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Platos складной с крышкой, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Пуф Platos складной с крышкой, темно-синий

7
В наличии 325 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф с ящиком Холли S тедди белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Холли S тедди белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽

Пуф с ящиком Холли S тедди белый

5
В наличии 63 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Руни XS с ящиком вельвет белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Руни XS с ящиком вельвет белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽

Пуф Руни XS с ящиком вельвет белый

10
В наличии 67 шт.
New
Настоящее фото товара Пуф Overture, серый, произведённого компанией ChiedoCover
51 090

Пуф Overture, серый

9
New
Фотография товара Пуф Sweet 565, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Sweet 565, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
13 59010
15 090 ₽

Пуф Sweet 565, зеленый

8
New
Фотография товара Пуф Amsterdam, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Amsterdam, белый, произведённого компанией ChiedoCover
30 99011
34 490 ₽

Пуф Amsterdam, белый

8

Товар в корзине

Пуф Amsterdam, коричневый
Пуф Amsterdam, коричневый
30 990
34 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности