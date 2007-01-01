Характеристики товара
Описание
Пуф является отличным дополнением интерьера как дома, так и офиса.
Область применения пуфов очень широка, они могут служить как:
- прикроватной тумбой в спальной комнате
- журнальным столиком или подставкой для ног в гостиной
- подставкой для сумочек или местом, куда можно комфортно присесть и переобуться (например, в коридоре)
- дополнительным посадочным местом во время приёма гостей
А широкая цветовая палитра пуфов в обивке из экокожи помогает создать яркие или подчеркнуть классические акценты в интерьере.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина320 мм
- Высота420 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Материалдерево, массив
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсиний
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки360 мм
- Вес упаковки3.75 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет