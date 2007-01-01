Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый
11 оценок
3 490
Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый - фото 1Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый - фото 2Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый - фото 3

Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый

Артикул: CH-080-470
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина385 мм
  • Глубина385 мм
  • Высота455/555 мм
  • Ширина сиденья365 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина385 мм
  • Глубина385 мм
  • Высота455/555 мм
  • Ширина сиденья365 мм
  • Глубина сиденья365 мм
  • Высота до сиденья455/555 мм
  • Вес5.3 кг
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиреневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки260 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Вес упаковки5.30 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый
Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый
3 490
