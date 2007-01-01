Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина385 мм
- Глубина385 мм
- Высота455/555 мм
- Ширина сиденья365 мм
- Глубина сиденья365 мм
- Высота до сиденья455/555 мм
- Вес5.3 кг
- Максимальная нагрузка125 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсиреневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки260 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Вес упаковки5.30 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет