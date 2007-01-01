Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Pyro, 800мм, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Pyro, 800мм
15 оценок
6 790
Товар в корзине. Перейти
Пуф Pyro, 800мм - фото 1

Пуф Pyro, 800мм

Артикул: CH-083-558
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Трейси, бирюзовый
Фотография товара Пуф Трейси, бирюзовый от компании ChiedoCover.
Следующий Пуф Паданг, ледяная лаванда
Фотография товара Пуф Паданг, ледяная лаванда от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр800 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размеры(ДхШхВ)




Пуф 500мм 50х50х45



Пуф 800мм 80х80х45



Пуф 1000мм 100х100х45



Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Пуф Лука, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Пуф Лука

38
Фотография товара Пуфик Исэ, сосна, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Исэ, сосна, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пуфик Исэ, сосна, велюр бежевый

36
Фотография товара Пуф Кигали от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кигали, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Пуф Кигали

8
Фотография товара Пуф Unicorn, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Unicorn, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Пуф Unicorn, розовый

11
Фотография товара Пуф Абри изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Абри изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Пуф Абри изумрудный

6
Фотография товара Пуф Маленькая радость, квадратный, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Маленькая радость, квадратный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Пуф Маленькая радость, квадратный, зеленый

13
Фотография товара Пуф Taks, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Taks, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Пуф Taks, букле, белый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Пуф Jubi бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Jubi бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Пуф Jubi бежевый

8
New
Фотография товара Пуф Pancakes high, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Pancakes high, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Пуф Pancakes high, терракотовый

9
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Пуф Jerry, ножки пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Пуф Jerry, ножки пластик

9

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Taks, велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Taks, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Пуф Taks, велюр, светло-серый

26
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Пуф Грейс, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, бирюзовый

13
Настоящее фото товара Пуф Грейс, темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, темно-бирюзовый

12
Настоящее фото товара Пуф Локи, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Локи, серый

8
Фотография товара Пуф Historia, 800, какао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia, 800, какао, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Пуф Historia, 800, какао

8
Фотография товара Пуф Kreos, микровельвет, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Kreos, микровельвет, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Kreos, микровельвет, зеленый

8
Фотография товара Пуф Cubis, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Cubis, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Cubis, салатовый

7
Фотография товара Пуф Puffo, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Puffo, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Puffo, светло-серый

13
Фотография товара Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый

11
В наличии 6 шт.
New
Фотография товара Пуф Trevi, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Trevi, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
37 89010
42 090 ₽

Пуф Trevi, розовый

9

Товар в корзине

Пуф Pyro, 800мм
Пуф Pyro, 800мм
от 6 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности