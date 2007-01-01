Характеристики товара
Описание
Возможно изготовление в различных размерах и тканях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр800 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
|Размеры(ДхШхВ)
|Пуф 500мм
|50х50х45
|Пуф 800мм
|80х80х45
|Пуф 1000мм
|100х100х45
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.
