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NEW

Пуф Classe бежевый

Артикул: CH-078-140
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Пуф Айзерлон от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота400 мм
  • Цветбежевый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Пуф Classe бежевый
Пуф Classe бежевый
3 890
В корзине

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