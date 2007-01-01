Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Satori, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Satori, темно-серый
7 оценок
3 590
Товар в корзине. Перейти
Пуф Satori, темно-серый - фото 1Пуф Satori, темно-серый - фото 2Пуф Satori, темно-серый - фото 3Пуф Satori, темно-серый - фото 4Пуф Satori, темно-серый - фото 5
NEW

Пуф Satori, темно-серый

Артикул: CH-084-244
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина420 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пуф станет ярким дополнением зоны ожидания офиса, салона красоты, гостиниц.

Благодаря компактным размерам он не перегружает интерьер, его легко вписать в обстановку комнаты - разместить в углу, задвинуть под стол, а затем достать в нужный момент.
Многофункциональность пуфов неоспоримый факт. Пуф может выступать в качестве небольшого стульчика, тумбочки, столика и подставки для ног.
Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн дивана позволяют с одинаковым успехом использовать его как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветтемно-серый
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки3.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Пуф Кигали от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кигали, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Пуф Кигали

8
Фотография товара Пуф Айбак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Айбак, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Пуф Айбак

14
Фотография товара Пуф Маленькая радость, квадратный, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Маленькая радость, квадратный, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Пуф Маленькая радость, квадратный, светло-серый

13
Настоящее фото товара Пуф Акапулько, каркас чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Пуф Акапулько, каркас чёрный

6
Фотография товара Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 190

Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр серый

6
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Набор пуфов Jamb, кремовый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
21 690

Набор пуфов Jamb, кремовый, золотой

7
В наличии 102 шт.
Настоящее фото товара Пуф Portico, серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 690

Пуф Portico, серый

10
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Amsterdam, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Amsterdam, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
30 99011
34 490 ₽

Пуф Amsterdam, темно-серый

10

Другие товары из раздела пуфы

Настоящее фото товара Пуф Ломе, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Пуф Ломе

6
Фотография товара Пуф Taks, велюр, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Taks, велюр, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Пуф Taks, велюр, молочный

26
В наличии 18 шт.В пути 24 шт.
Настоящее фото товара Пуф Marko одноместный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена

Пуф Marko одноместный, голубой

11
Фотография товара Пуф Cubis желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Cubis желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Cubis желтый

12
Фотография товара Пуф Laso складной с крышкой, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Laso складной с крышкой, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Пуф Laso складной с крышкой, темно-серый

13
В наличии 87 шт.
Настоящее фото товара Пуф Bora, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Пуф Bora, бежевый

5
В наличии 83 шт.
Фотография товара Пуф Surge, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Surge, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
57 790

Пуф Surge, кремовый

11
Распродажа
Фотография товара Пуф Sweet 565, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Sweet 565, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 59010
15 090 ₽

Пуф Sweet 565, светло-серый

15
Фотография товара Пуф Pancakes high, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Pancakes high, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Пуф Pancakes high, терракотовый

9
В наличии 18 шт.
New
Фотография товара Пуф Satori, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Satori, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Пуф Satori, синий

12

Товар в корзине

Пуф Satori, темно-серый
Пуф Satori, темно-серый
3 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности