Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Sweet 565, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Sweet 565, светло-серый
15 оценок
13 59010
15 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Пуф Sweet 565, светло-серый - фото 1Пуф Sweet 565, светло-серый - фото 2Пуф Sweet 565, светло-серый - фото 3Пуф Sweet 565, светло-серый - фото 4Пуф Sweet 565, светло-серый - фото 5Пуф Sweet 565, светло-серый - фото 6Пуф Sweet 565, светло-серый - фото 7Пуф Sweet 565, светло-серый - фото 8Пуф Sweet 565, светло-серый - фото 9Пуф Sweet 565, светло-серый - фото 10
Распродажа

Пуф Sweet 565, светло-серый

Артикул: CH-083-064
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота350 мм
  • Диаметр565 мм
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материалпластик, дерево, массив, шенилл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Sweet — семейство мягких пуфов круглой и цилиндрической формы. Поддерживают тренд на плавные формы в интерьере. Помогут сформировать комфортную локацию для отдыха и общения. Создадут атмосферу легкости, уюта, камерности. Могут выступать как самостоятельные предметы мебели, так и в качестве дополнения к дивану, креслу, кровати, туалетному или журнальному столику. Их легко переносить и группировать с разными предметами.Безопасные, эргономичные, функциональные пуфы придутся к месту в любой точке от гостиной до прихожей. Основа каркаса — деревянный брус хвойных пород. Настил сиденья состоит из нескольких слоёв пенополиуретана, холлофайбера и синтепона. Материалы обеспечивают повышенную прочность и износоустойчивость изделий, делают их удобными для продолжительного сидения. Материал и цвет обивки — на ваш выбор.Популярны модели с ворсистой обивкой, экомехом, так как «пушистые» фактуры обладают естественной привлекательностью, сохраняют тепло, подчеркивают разнообразие, объём, уникальность обстановки. Пуфы Sweet гармонично интегрируются в пространства различных стилистических направлений и сфер деятельности, зададут креативную тональность, поддержат высокий уровень визуального и тактильного комфорта.Пуф каркасный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Диаметр565 мм
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материалпластик, дерево, массив, шенилл
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 59015
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка серый

26
В наличии 137 шт.
Фотография товара Пуф Абри розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Абри розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Пуф Абри розовый

15
Фотография товара Пуфик Quatrefoil от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Quatrefoil, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Пуфик Quatrefoil

10
В наличии 9 шт.
Фотография товара Пуф Шарлотта с ящиком, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Шарлотта с ящиком, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Пуф Шарлотта с ящиком, велюр, бежевый

26
Настоящее фото товара Пуф Локи, темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Пуф Локи, темно-бирюзовый

8
Настоящее фото товара Пуф Marko одноместный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена

Пуф Marko одноместный, серый

15
Настоящее фото товара Пуф Astra 6, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Пуф Astra 6

14
Настоящее фото товара Пуф Astra 9, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Пуф Astra 9

15
Фотография товара Пуф Kreos, микровельвет, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Kreos, микровельвет, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Kreos, микровельвет, фиолетовый

13
Фотография товара Пуф Nanno, велюр, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nanno, велюр, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Пуф Nanno, велюр, зеленый

10
В наличии 22 шт.

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Газни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Газни, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Пуф Газни

14
Настоящее фото товара Пуф Локи, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Пуф Локи, коричневый

13
Настоящее фото товара Пуф Стар, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Пуф Стар, молочный

5
Настоящее фото товара Пуф Astra 2, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Пуф Astra 2

12
Фотография товара Пуф Ligno табурет бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ligno табурет бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Пуф Ligno табурет бирюзовый

7
Фотография товара Пуф-маятник Lori, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-маятник Lori, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Пуф-маятник Lori, серый, черный

13
В наличии 24 шт.
Фотография товара Пуф Elephant от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Elephant, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Пуф Elephant

15
В наличии 22 шт.
Фотография товара Пуф Nanno, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nanno, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Пуф Nanno, велюр, серый

15
New
Фотография товара Пуф Surge, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Surge, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
57 790

Пуф Surge, кремовый

11
New
Фотография товара Пуф Sweet 565, темно-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Sweet 565, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 59010
15 090 ₽

Пуф Sweet 565, темно-бежевый

11

Товар в корзине

Пуф Sweet 565, светло-серый
Пуф Sweet 565, светло-серый
13 590
15 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности