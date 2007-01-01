Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Satori, охра, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Satori, охра
6 оценок
3 590
Пуф Satori, охра - фото 1
NEW

Пуф Satori, охра

Артикул: CH-084-247
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина420 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Пуф станет ярким дополнением зоны ожидания офиса, салона красоты, гостиниц.

Благодаря компактным размерам он не перегружает интерьер, его легко вписать в обстановку комнаты - разместить в углу, задвинуть под стол, а затем достать в нужный момент.
Многофункциональность пуфов неоспоримый факт. Пуф может выступать в качестве небольшого стульчика, тумбочки, столика и подставки для ног.
Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн дивана позволяют с одинаковым успехом использовать его как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материалдерево, массив, микровелюр
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки3.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

