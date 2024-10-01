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Пуф Taks, велюр, молочный

Артикул: CH-068-027
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный круглый пуф на металлических ножках. Мягкая обивка выполнена из ткани велюр, тактильно приятный и долговечный материал. Пуф выдерживает нагрузку до 120 кг. Пуфик станет отличным дополнением для спальни, прихожей или зала.

Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно пуфика, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего пуфика, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота405 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки6 кг

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