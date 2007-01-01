Характеристики товара
Описание
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, матермал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество штук в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 15
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина620 мм
- Высота440 мм
- Глубина сиденья620 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес18 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасабук
- Цветсерый, разноцветный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет