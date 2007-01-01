Характеристики товара
Описание
Пуфик Pancakes low с ёмкостью для хранения — стильный предмет мебели для вашего дома. Круглая форма, состоящая из двух половинок, напоминает миндальное пирожное макарон. Нежность, в который спрятана функциональность. Используйте его в прихожей, гостиной, спальне, детской, коридоре.
Дизайнерский пуф — гармоничное дополнение к туалетному или журнальному столику, креслу, дивану. Мягкая фактурная обивка напоминает мех. Смотрится привлекательно, сохраняет тепло и дарит приятные тактильные ощущения. Устойчивый каркас выполнен из массива дерева. В «тайнике» можно хранить нужные мелочи. Эргономичный пуф Pancakes low легко переносить и группировать с разными предметами.
Материал обивки - искусственный мех, материал каркаса - массив дерева. Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Диаметр540 мм
- Вес5.7 кг
- Материал сиденьяискусственный мех
- Материал каркасамассив дерева
- Цветтерракот
- Обивкаискусственный мех
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет