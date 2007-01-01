Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Pancakes low, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Pancakes low, терракотовый
8 оценок
9 99021
12 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Пуф Pancakes low, терракотовый - фото 1Пуф Pancakes low, терракотовый - фото 2Пуф Pancakes low, терракотовый - фото 3Пуф Pancakes low, терракотовый - фото 4Пуф Pancakes low, терракотовый - фото 5
Распродажа

Пуф Pancakes low, терракотовый

Артикул: CH-083-298
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота360 мм
  • Диаметр540 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал сиденьяискусственный мех
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пуфик Pancakes low с ёмкостью для хранения — стильный предмет мебели для вашего дома. Круглая форма, состоящая из двух половинок, напоминает миндальное пирожное макарон. Нежность, в который спрятана функциональность. Используйте его в прихожей, гостиной, спальне, детской, коридоре.
Дизайнерский пуф — гармоничное дополнение к туалетному или журнальному столику, креслу, дивану. Мягкая фактурная обивка напоминает мех. Смотрится привлекательно, сохраняет тепло и дарит приятные тактильные ощущения. Устойчивый каркас выполнен из массива дерева. В «тайнике» можно хранить нужные мелочи. Эргономичный пуф Pancakes low легко переносить и группировать с разными предметами.
Материал обивки - искусственный мех, материал каркаса - массив дерева. Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Диаметр540 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал сиденьяискусственный мех
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветтерракот
  • Обивкаискусственный мех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Пуф Миранда с ящиком серебро велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком серебро велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 59015
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Миранда с ящиком серебро велюр серый

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Полли L тедди белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Полли L тедди белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49061
11 290 ₽Оптовая цена

Пуф Полли L тедди белый

26
В наличии 63 шт.
Фотография товара Пуф Perez, California 102 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Perez, California 102, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Пуф Perez, California 102

8
Настоящее фото товара Пуф Грейс, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, бирюзовый

13
Настоящее фото товара Пуф Стар, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Пуф Стар, капучино

12
Фотография товара Пуф Jubi серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Jubi серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Пуф Jubi серый

11
Фотография товара Пуф Nanno, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nanno, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Пуф Nanno, велюр, серый

15
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Round пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Round пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 190

Пуф складной с ящиком Store Round пыльно-розовый

13
Распродажа
Фотография товара Пуф Руни XS с ящиком вельвет белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Руни XS с ящиком вельвет белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽

Пуф Руни XS с ящиком вельвет белый

10
В наличии 67 шт.
Настоящее фото товара Пуф Bora, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Пуф Bora, бежевый

5

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Loreen вращающийся, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Loreen вращающийся, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 090
Оптовая цена

Пуф Loreen вращающийся, велюр, серый

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Пуф Грейс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, серый

11
Настоящее фото товара Пуф Стар, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Пуф Стар, молочный

5
Настоящее фото товара Пуф Стар, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Пуф Стар, сиреневый

8
Настоящее фото товара Пуф Marko одноместный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена

Пуф Marko одноместный, синий

9
Фотография товара Пуф Horn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Horn, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Пуф Horn

15
В наличии 12 шт.
Фотография товара Пуф Nanno, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nanno, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Пуф Nanno, букле, белый

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Пуф с ящиком Store Woody рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Store Woody рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Пуф с ящиком Store Woody рогожка бежевая

12
New
Фотография товара Пуф Sweet 565, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Sweet 565, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 59010
15 090 ₽

Пуф Sweet 565, белый

14
New
Фотография товара Пуф Amsterdam, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Amsterdam, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
30 99011
34 490 ₽

Пуф Amsterdam, бежевый, черный

5

Товар в корзине

Пуф Pancakes low, терракотовый
Пуф Pancakes low, терракотовый
9 990
12 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности