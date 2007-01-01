Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Ноотропик с ящиком, коричневый
8 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Пуф Ноотропик с ящиком, коричневый - фото 1Пуф Ноотропик с ящиком, коричневый - фото 2Пуф Ноотропик с ящиком, коричневый - фото 3
NEW

Пуф Ноотропик с ящиком, коричневый

Артикул: CH-084-654
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота435 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий пуфик в интерьере - воплощение домашнего уюта и комфорта. Внутри пуфа - вместительный ящик для хранения размером. Крышка пуфа легко откидывается и закрывается; от скольжения фиксируется пластиковыми ограничителями. В нише пуфа легко разместить все, что должно быть в прихожей под рукой: домашнюю обувь, средства для ухода за обувью и др.

Поставьте пуф в прихожую, коридор, детскую, на балкон или спальную комнату и увидите, как помещение обретет уют и наполненность. Пуфики в зоне ожидания офиса, салона красоты, пвз озон или вайлдбериз - незаменимый предмет для удобства ваших клиентов. Мягкий велюровый пуф на ножках - отличный декор и акцентный элемент любого дизайна интерьера - от классического до лофта. Его можно использовать как прикроватный, для туалетного столика, подставку для ног у дивана в гостиной, дополнительное посадочное место для гостей. Благодаря продуманной технологической конструкции изделие отличается легкостью и компактными размерами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота435 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Материалдерево, массив
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкоричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки3.70 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Пуфик Исэ, белый, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Исэ, белый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пуфик Исэ, белый, велюр коричневый

43
Фотография товара Пуф Moss 1300, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Moss 1300, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от58 490
Оптовая цена

Пуф Moss 1300, синий

5
Фотография товара Пуф Бёрн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Бёрн, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Пуф Бёрн

7
Распродажа
Фотография товара Пуф Кэрри с ящиком велюр Gingko, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком велюр Gingko, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59025
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком велюр Gingko, голубой

26
В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Пуф Грейс, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Пуф Грейс, бирюзовый

13
Фотография товара Пуф Mussi от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Mussi, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Пуф Mussi

7
Фотография товара Пуф с ящиком Хюгге L букле бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Хюгге L букле бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Пуф с ящиком Хюгге L букле бежевый

6
В пути 50 шт.
Настоящее фото товара Пуф Second, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 490

Пуф Second, серый

14
В пути 12 шт.
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, винный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, винный

14
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, зеленый

15

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Француз, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Француз, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Пуф Француз, коричневый

6
Настоящее фото товара Пуф Beige с кантом, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Пуф Beige с кантом

9
Фотография товара Пуф Jubi серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Jubi серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Пуф Jubi серый

11
Фотография товара Пуф Squish, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Squish, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Пуф Squish, голубой

15
Фотография товара Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Пуф Nanno, велюр, пудрово-сиреневый

11
Настоящее фото товара Пуф Elan, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Пуф Elan, серый

7
Фотография товара Пуф Серакс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Серакс, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Пуф Серакс

7
New
Настоящее фото товара Пуф Луро, ирбис, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Пуф Луро, ирбис, ротанг

6
В наличии 2 шт.
New
Фотография товара Пуф Ноотропик, круглый, охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик, круглый, охра, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Пуф Ноотропик, круглый, охра

8
New
Фотография товара Пуф Ноотропик с ящиком, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ноотропик с ящиком, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Пуф Ноотропик с ящиком, серый

15

Товар в корзине

Пуф Ноотропик с ящиком, коричневый
Пуф Ноотропик с ящиком, коричневый
4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности