Характеристики товара
Описание
Каркасный универсальный пуф Pancakes high с меховой обивкой легко адаптируется к разным потребности. Выделяется оригинальным внешним видом. В основе дизайна — цилиндрическая форма. Что придает модели большую эргономичность и практичность. Может быть дополнительным сиденьем в гостиной, прихожей, спальне, детской, рабочей зоне, на кухне, балконе, веранде. Исполнит роль журнального столика, тумбы, консоли, если комбинировать его с подносом. Подчеркнет ощущение гостеприимства и комфорта.
Пуф мобильный, компактный, подойдет к любой интерьерной стилизации. Его плавная форма и естественный цвет создадут сдержанный акцент. Материал обивки поддержит текстурное разнообразие.
Материал обивки - искусственный мех, материал каркаса - массив дерева. Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота430 мм
- Диаметр430 мм
- Вес3.3 кг
- Материал сиденьяискусственный мех
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбелый
- Обивкаискусственный мех
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет