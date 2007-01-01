Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Пуф Pancakes high, белый
Пуф Pancakes high, белый
12 оценок
7 890
Пуф Pancakes high, белый - фото 1Пуф Pancakes high, белый - фото 2Пуф Pancakes high, белый - фото 3Пуф Pancakes high, белый - фото 4Пуф Pancakes high, белый - фото 5
Пуф Pancakes high, белый

Артикул: CH-083-295
12 оценок
Основные характеристики
  • Высота430 мм
  • Диаметр430 мм
  • Вес3.3 кг
  • Материал сиденьяискусственный мех
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Каркасный универсальный пуф Pancakes high с меховой обивкой легко адаптируется к разным потребности. Выделяется оригинальным внешним видом. В основе дизайна — цилиндрическая форма. Что придает модели большую эргономичность и практичность. Может быть дополнительным сиденьем в гостиной, прихожей, спальне, детской, рабочей зоне, на кухне, балконе, веранде. Исполнит роль журнального столика, тумбы, консоли, если комбинировать его с подносом. Подчеркнет ощущение гостеприимства и комфорта.
Пуф мобильный, компактный, подойдет к любой интерьерной стилизации. Его плавная форма и естественный цвет создадут сдержанный акцент. Материал обивки поддержит текстурное разнообразие.
Материал обивки - искусственный мех, материал каркаса - массив дерева. Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Диаметр430 мм
  • Вес3.3 кг
  • Материал сиденьяискусственный мех
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбелый
  • Обивкаискусственный мех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
