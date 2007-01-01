Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Sweet 565, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Sweet 565, зеленый
8 оценок
13 59010
15 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Пуф Sweet 565, зеленый - фото 1Пуф Sweet 565, зеленый - фото 2Пуф Sweet 565, зеленый - фото 3Пуф Sweet 565, зеленый - фото 4Пуф Sweet 565, зеленый - фото 5Пуф Sweet 565, зеленый - фото 6Пуф Sweet 565, зеленый - фото 7Пуф Sweet 565, зеленый - фото 8
Распродажа

Пуф Sweet 565, зеленый

Артикул: CH-083-073
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота350 мм
  • Диаметр565 мм
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материалпластик, дерево, массив, пенополиуретан, шенилл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Sweet — семейство мягких пуфов круглой и цилиндрической формы. Поддерживают тренд на плавные формы в интерьере. Помогут сформировать комфортную локацию для отдыха и общения. Создадут атмосферу легкости, уюта, камерности. Могут выступать как самостоятельные предметы мебели, так и в качестве дополнения к дивану, креслу, кровати, туалетному или журнальному столику. Их легко переносить и группировать с разными предметами.Безопасные, эргономичные, функциональные пуфы придутся к месту в любой точке от гостиной до прихожей. Основа каркаса — деревянный брус хвойных пород. Настил сиденья состоит из нескольких слоёв пенополиуретана, холлофайбера и синтепона. Материалы обеспечивают повышенную прочность и износоустойчивость изделий, делают их удобными для продолжительного сидения. Материал и цвет обивки — на ваш выбор.Популярны модели с ворсистой обивкой, экомехом, так как «пушистые» фактуры обладают естественной привлекательностью, сохраняют тепло, подчеркивают разнообразие, объём, уникальность обстановки. Пуфы Sweet гармонично интегрируются в пространства различных стилистических направлений и сфер деятельности, зададут креативную тональность, поддержат высокий уровень визуального и тактильного комфорта.Пуф каркасный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Диаметр565 мм
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материалпластик, дерево, массив, пенополиуретан, шенилл
  • Цветзеленый, серый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Пуф трансформер Шарм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф трансформер Шарм, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Пуф трансформер Шарм

45
Фотография товара Стол-пуф Бонанза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-пуф Бонанза, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стол-пуф Бонанза

48
Фотография товара Пуф Трейси, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Трейси, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Пуф Трейси, бирюзовый

48
Фотография товара Пуф Jacare, серая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Jacare, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590

Пуф Jacare, серая ткань

13
Распродажа
Фотография товара Пуф Кэрри с ящиком, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4908
6 990 ₽Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком, коричневый

26
Распродажа
Фотография товара Пуф с ящиком Винни M от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Винни M, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59025
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф с ящиком Винни M

26
Фотография товара Пуф Абри синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Абри синий, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Пуф Абри синий

7
Настоящее фото товара Пуф Astra 4, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Пуф Astra 4

9
Распродажа
Фотография товара Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
7 5906
7 990 ₽

Пуф Эмили с ящиком серебро вельвет зелёный

7
В пути 40 шт.
New
Фотография товара Набор пуфов Unqualified, с отделением, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор пуфов Unqualified, с отделением, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
33 490

Набор пуфов Unqualified, с отделением, бежевый

11

Другие товары из раздела пуфы

Фотография товара Пуф Француз, шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Француз, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Пуф Француз, шоколад

9
Фотография товара Пуф Loreen вращающийся, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Loreen вращающийся, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Пуф Loreen вращающийся, букле, белый

26
В наличии 14 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Пуф Стар, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Пуф Стар, капучино

12
Фотография товара Пуф Historia, 800, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Historia, 800, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Пуф Historia, 800, кремовый

6
Фотография товара Пуф Kreos, микровельвет, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Kreos, микровельвет, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Пуф Kreos, микровельвет, зеленый

8
Фотография товара Пуф круглый Sydney от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф круглый Sydney, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Пуф круглый Sydney

13
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Pet розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Pet розовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Пуф складной с ящиком Store Pet розовый

10
В наличии 108 шт.
New
Настоящее фото товара Пуф Decade, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Пуф Decade, темно-бежевый

13
New
Настоящее фото товара Набор пуфов Jamb, кремовый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
28 790

Набор пуфов Jamb, кремовый, золотой

7
New
Настоящее фото товара Пуф Overture, серый, произведённого компанией ChiedoCover
51 090

Пуф Overture, серый

9

Товар в корзине

Пуф Sweet 565, зеленый
Пуф Sweet 565, зеленый
13 590
15 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности