Характеристики товара
Описание
Пуф Fluffy в темно-сером цвете — стильное и уютное решение для современного интерьера. Обивка из мягкой ткани букле придаёт изделию приятную текстуру и визуальную теплоту, а округлая форма делает его особенно привлекательным и комфортным в использовании.
Чёрный металлический каркас придаёт конструкции прочность и контраст, подчеркивая современный характер модели. Пуф выдерживает нагрузку до 100 кг, оставаясь при этом компактным и лёгким.
Идеально подойдёт как дополнение к креслу, прикроватной зоне или зоне отдыха в гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина410 мм
- Высота420 мм
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, темно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки430 мм
- Вес упаковки6 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет