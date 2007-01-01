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Пуф Snugis Fluffy, букле, темно-серый

Артикул: CH-078-068
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуф Fluffy в темно-сером цвете — стильное и уютное решение для современного интерьера. Обивка из мягкой ткани букле придаёт изделию приятную текстуру и визуальную теплоту, а округлая форма делает его особенно привлекательным и комфортным в использовании.

Чёрный металлический каркас придаёт конструкции прочность и контраст, подчеркивая современный характер модели. Пуф выдерживает нагрузку до 100 кг, оставаясь при этом компактным и лёгким.
Идеально подойдёт как дополнение к креслу, прикроватной зоне или зоне отдыха в гостиной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота420 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, темно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Вес упаковки6 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Пуф Snugis Fluffy, букле, темно-серый
Пуф Snugis Fluffy, букле, темно-серый
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