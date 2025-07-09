Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф с ящиком Хюгге L букле серый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф с ящиком Хюгге L букле серый
7 оценок
12 990
Пуф с ящиком Хюгге L букле серый - фото 1Пуф с ящиком Хюгге L букле серый - фото 2Пуф с ящиком Хюгге L букле серый - фото 3Пуф с ящиком Хюгге L букле серый - фото 4

Пуф с ящиком Хюгге L букле серый

Артикул: CH-080-799
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота420 мм
  • Вес7 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Описание

Мягкий пуф с ящиком станет незаменимым украшением интерьера. Он не только удобный, но и функциональный. Благодаря двухсторонней крышке, пуф можно трансформировать в журнальный столик. Столешница выполнена из светлого дерева с бортиками по краям и вырезными ручками для удобства, и безопасности при использовании. Крышка пуфика полностью съемная и при необходимости её можно использовать как поднос. Полезное дополнение - ящик для хранения различных мелочей, внутри обит тканью. Компактный и вместительный, такой пуфик наполнит пространство особым уютом и теплом. Подойдет для любого интерьера - как в классическом стиле, так и в современном. Мягкая обивка выполнена изткани букле - мягкий и приятный на ощупь материал, отлично сочетается со вставками из дерева. Прочный каркас из фанеры не утяжеляет изделие и выдерживает нагрузку до 150 кг. Небольшие подпятники в основании пуфа защищают напольные покрытия от царапин и предотвращают скольжение. Высота пуфа: 42 см. Диаметр: 56 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота420 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Вес упаковки8.10 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Пуф с ящиком Хюгге L букле серый
Пуф с ящиком Хюгге L букле серый
12 990
