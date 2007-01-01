Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Trevi, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Trevi, коричневый
8 оценок
29 49030
42 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Пуф Trevi, коричневый - фото 1Пуф Trevi, коричневый - фото 2
Распродажа

Пуф Trevi, коричневый

Артикул: CH-083-337
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота410 мм
  • Материал сиденьявелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Trevi — модульный диван с вариативностью конфигураций. Его «ДНК» заключается в игре пропорций и форм, которые ломают стереотипные представления о классическом дизайне диванов. Архитектура выделяется балансом минимализма и неформальности. Пышные секции сиденья «обрамляются» нежными валиками спинки и подлокотников. Их цилиндрическая форма с закругленными элементами передает чувство безопасности, непринужденности, расслабления. Мягкие обволакивающие линии фонтанируют" уютом, теплом, осязаемым комфортом. Что и делает Trevi безупречной точкой притяжения для отдыха, дружелюбного общения.
Усиливают превосходные впечатления специальные слои пенополиуретана Memory Foam: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, мгновенно восстанавливает первоначальный вид.
С одинарными модулями со спинкой и без, угловыми модулями, пуфами можно создать индивидуальную модель дивана: для просторной локации, компактной гостиной, студийной планировки. Модули соединяются между собой с помощью металлических зацепов, расположенных на основании изделий. Что позволяет изменить обстановку за пару минут. Также можно кастомизировать модель, выбрав нужную вам фактуру и цвет обивки. Модульный диван Trevi станет главным героем интерьера, поддержит его актуальность и оригинальность.
На основание установлены черные пластиковые опоры диаметром 50 мм. и высотой 30 мм..
Лицевые чехлы изделий - несъемные.
Модули соединяются между собой с помощью металлических зацепов, расположенных на основании изделий."

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота410 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкоричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Пуф Ottis, велюр Brendy 8 синий, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ottis, велюр Brendy 8 синий, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Пуф Ottis, велюр Brendy 8 синий, старинный орех

35
Фотография товара Пуф Аллен, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Аллен, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Пуф Аллен, серый

43
Распродажа
Фотография товара Пуф Арес, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Арес, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49069
11 090 ₽Оптовая цена

Пуф Арес, зеленый

48
В наличии 83 шт.
Фотография товара Пуф П74, экокожа galaxy yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф П74, экокожа galaxy yellow, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690

Пуф П74, экокожа galaxy yellow

14
Распродажа
Фотография товара Пуф с ящиком Эркки S, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Эркки S, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 79047
8 990 ₽Оптовая цена

Пуф с ящиком Эркки S, белый

26
В наличии 86 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Round, антрацитовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Round, антрацитовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 8906
1 990 ₽Оптовая цена

Пуф складной с ящиком Store Round, антрацитовый

26
Настоящее фото товара Пуф Marko одноместный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена

Пуф Marko одноместный, голубой

11
Фотография товара Пуф Jubi салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Jubi салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Пуф Jubi салатовый

13
Фотография товара Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 890

Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр серый

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Руни S с ящиком вельвет коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Руни S с ящиком вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 89027
7 990 ₽

Пуф Руни S с ящиком вельвет коричневый

13
В наличии 49 шт.

Другие товары из раздела пуфы

Настоящее фото товара Пуф Локи, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Пуф Локи, сиреневый

11
Настоящее фото товара Пуф Marko одноместный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена

Пуф Marko одноместный, серый

15
Фотография товара Пуф Squish, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Squish, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Пуф Squish, голубой

15
Фотография товара Пуф Nanno, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Nanno, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Пуф Nanno, велюр, синий

14
В наличии 40 шт.
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Round бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Round бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 190

Пуф складной с ящиком Store Round бежевый

9
Фотография товара Пуф складной с ящиком Store Pet розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф складной с ящиком Store Pet розовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Пуф складной с ящиком Store Pet розовый

10
В наличии 115 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Руни XS с ящиком вельвет коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Руни XS с ящиком вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽

Пуф Руни XS с ящиком вельвет коричневый

8
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Руни S с ящиком вельвет тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Руни S с ящиком вельвет тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99013
7 990 ₽

Пуф Руни S с ящиком вельвет тёмно-серый

11
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Пуф Decade, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Пуф Decade, темно-бежевый

13
New
Настоящее фото товара Пуф Portico, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 690

Пуф Portico, темно-бежевый

5

Товар в корзине

Пуф Trevi, коричневый
Пуф Trevi, коричневый
29 490
42 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности